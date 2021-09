Deputado socialista acusa PSD de eleitoralismo com a Transferência do Tribunal Constitucional

O deputado do Partido Socialista Pedro Delgado Alves acusa o PSD de eleitoralismo no caso da transferência do Tribunal Constitucional.

"O PSD é, talvez, o pior inimigo da eventual deslocação do Tribunal Constitucional para Coimbra", afirma, na Assembleia da República, em Lisboa.

O vice-presidente da bancada salienta ainda que não há "estudo, não há análise de custo-benefício" sobre esta transferência.

