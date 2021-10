Greve na CP: apenas 25% dos comboios deverão circular esta sexta-feira

Esta sexta-feira haverá greve dos comboios durante todo o dia. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e contratação de mais profissionais. Pretendem que as respostas às reivindicações que fazem estejam espelhadas no Orçamento do Estado.

A convocação de greve é de 24 horas e a CP já alertou para uma “forte perturbação na circulação”. O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou a realização dos serviços mínimos, o que significa que apenas 25% dos comboios vão estar a circular.

Os passageiros que já adquiriram os bilhetes podem pedir o reembolso ou optar pela revalidação do mesmo, sem quais quer custos, avança a empresa.

Os sindicatos reuniram com o Ministério das Infraestruturas para encontrar soluções às reivindicações dos trabalhadores. No entanto, garantem que não foram definidas medidas concretas para resolver os problemas identificados.