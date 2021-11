Mulher de João Rendeiro quebrou o silêncio e prestou declarações em tribunal

A mulher de João Rendeiro foi esta quinta-feira ouvida no Tribunal de Instrução Criminal, por suspeitas de crimes de descaminho e branqueamento de capitais. Desta vez, Maria de Jesus optou por prestar declarações.

Ao contrário da última sexta-feira, em que recusou prestar declarações por não ter condições psicológicas, desta vez, Maria de Jesus optou por não ficar em silêncio.

Tem agora que dar explicações sobre o desaparecimento, a venda e a falsificação de uma dúzia de quadros que tinham sido arrestados ao marido, mas que era a ela que cabia proteger quando a justiça a nomeou como fiel depositária das obras de arte.

Incorre agora num crime de descaminho, que pode ser punido até cinco anos de cadeia.

Para além disso, Maria de Jesus terá ainda que justificar o envolvimento em negócios imobiliários duvidosos com o motorista do casal, filho do presidente da Antral, que, de acordo com a investigação, podem indiciar um esquema de branqueamento de capitais.

A mulher de Rendeiro seria, no entanto, a única pessoa detida nas 17 buscas realizadas na quarta-feira pela PJ. O Ministério Público suspeita que à semelhança do marido, Maria de Jesus estivesse a preparar uma fuga.

Veja mais: