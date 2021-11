Rui Rio desvaloriza eleições internas e promete não nomear "boys" para função pública

O presidente do PSD e recandidato ao cargo afirmou este sábado em Coimbra que "andar aos gritos a dizer mal dos outros" não será uma receita para se ser um bom primeiro-ministro.

O líder social democrata desvalorizou as eleições internas e considerou que o partido está num nível de preparação "muito razoável" para as legislativas de janeiro, realçando que é também "importante a forma como se faz a campanha", apontando para as eleições de há dois anos, em que apostou numa série de conferências de imprensa temáticas.

Para Rio, o painel de fundo tem escrito legislativas e até fala como fará com cargos de nomeação: "Não vou nomear boys porque sobra para mim".

Paulo Rangel, em campanha para as diretas do partido, responde que não é o tom que o preocupa. Para o candidato, a eleição de que é preciso falar é a do próximo sábado.

