O atual líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel disputam este sábado a presidência do partido, em eleições diretas em que podem votar perto de 46.000 militantes.

De acordo com o site do PSD, o universo eleitoral para as décimas eleições diretas do partido é de 45.973 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar.

A eleição decorre em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do PSD irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real aqui, assim como o histórico das eleições anteriores.

Na sede nacional do partido, em Lisboa, uma equipa vai receber os resultados de todas as secções onde existem mesas de voto, que lançará no portal de resultados, sendo esta a segunda vez que o PSD disponibiliza os resultados das suas eleições diretas em tempo real.

Os dois candidatos votarão na mesma secção, na sede distrital do PSD-Porto, sendo Paulo Rangel o primeiro, pelas 14:00, com Rui Rio a exercer o direito de voto uma hora mais tarde, às 15:00.

O eurodeputado rumará depois a Lisboa, onde vai acompanhar os resultados num hotel da capital, enquanto o presidente do PSD escolheu um hotel do Porto (como fez nas duas anteriores eleições diretas) para a sua noite eleitoral.

Para Rui Rio, serão as suas terceiras diretas, tendo derrotado em 2018 Pedro Santana Lopes por 54% e em 2020 Luís Montenegro por 53%, numa inédita segunda volta no PSD.

Já Paulo Rangel disputará pela segunda vez a presidência do PSD, depois de ter concorrido em 2010 contra Aguiar-Branco e Pedro Passos Coelho, que este venceu com mais de 60% dos votos após uma derrota dois anos contra Manuela Ferreira Leite.

Rio: "Nenhum português vai votar num candidato que apareceu há um mês ou dois"

Questionado sobre qual é o grande trunfo que tem em relação ao adversário Paulo Rangel, o líder do PSD diz que é o mais preparado e em melhores condições para derrotar o Partido Socialista a 30 de janeiro nas eleições legislativas.

"Nenhum português vai votar num candidato que apareceu há um mês ou dois. Não consegue dizer aos portugueses em 30-60 dias: 'eu cheguei agora mas votem em mim para primeiro-ministro'", atirou.

Em entrevista à SIC Notícias, Rui Rio falou sobre o almoço de Carlos Moedas com Paulo Rangel e do facto de Morais Sarmento, seu vice-presidente, não querer escolher um lado na corrida à liderança do partido. Em relação ao autarca de Lisboa, o líder social-democrata atirou:

"Oficialmente, o engenheiro Carlos Moedas disse que não apoiava ninguém (...) Se calhar também almoçava comigo, mas já não tenho tempo", disse.

No que diz respeito à neutralidade de Morais Sarmento, Rio mostrou-se mais compreensivo, uma vez que o vice-presidente do PSD tem uma relação muito próxima com Paulo Rangel.

RANGEL DIZ QUE É UMA ALTERNATIVA "CLARA E FORTE" AO PS

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel realça que a principal diferença em relação ao adversário Rui Rio é ser uma alternativa "clara e forte" ao Partido Socialista (PS), com "políticas diferentes".

Na SIC Notícias, diz que, se vencer as eleições no PSD, vai fazer uma oposição "responsável, credível, vigorosa e afirmativa".

"Devemo-nos propor ao eleitorado como um projeto que pode vencer as eleições e que permita acabar com a estagnação que nos trouxe a governação socialista, a económica e social".

Em entrevista à SIC Notícias, diz que pretende "criar riqueza e combater a pobreza" em Portugal.

Questionado sobre ser a segunda vez que se candidata à liderança do PSD, Paulo Rangel diz que só se candidata quando entende que pode "fazer a diferença".

"Nestes anos em que a governação socialista se revelou muito incompetente, [Rui Rio] não fez a oposição que devia ter feito, não foi forte, não foi firme".

Diretas no PSD: Marques Mendes, Passos e Rio

Desde que foram introduzidas as diretas no PSD, em 2006, apenas um presidente em exercício se recandidatou e perdeu - Marques Mendes -, e dois recandidataram-se e ganharam, Pedro Passos Coelho e Rui Rio.

A vitória de Rui Rio sobre Luís Montenegro há dois anos na segunda volta por cerca de 53,2% dos votos contra 46,8% foi a mais curta de sempre entre os dois primeiros candidatos em eleições diretas na história do PSD, uma diferença de pouco mais de seis pontos percentuais e de 2.071 votos.

A 'chave' do resultado eleitoral deverá voltar a estar, como habitualmente, nas quatro maiores distritais do PSD: Porto, Braga, Lisboa e Aveiro registam, por esta ordem, o maior número de militantes em condições de votar, centralizando 53,5% do total (um pouco menos que os 57% de há dois anos), seguidas pela Madeira com quase 6% do total dos votos.

O apoio da maioria do "aparelho" a Rangel é reconhecido pelas duas candidaturas, com Rio a manifestar-se confiante de que "o voto livre" estará consigo e Rangel a rejeitar essa dicotomia entre "militantes livres e militantes escravos".

Saiba mais