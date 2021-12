Motorista de Eduardo Cabrita tem intenção de falar com a família da vítima

A advogada do motorista que conduzia Eduardo Cabrita no dia do acidente na A6, diz que o arguido tem intenção de falar com a família do trabalhador que morreu. Sandra Santos afirma que o caso também tem afetado a família de Marco Pontes.

“É também a família do condutor que fica destruída. Com toda a empatia, até porque o senhor Marco transmitiu-me que a seu tempo tentará contactar com a família da vítima, ainda não teve condições psíquicas e anímicas para o fazer, porque a dor é efetivamente grande. Porque estamos a falar de um cidadão comum, que está a trabalhar, e há um incidente desta gravidade no seu percurso”, afirma em entrevista à SIC.

