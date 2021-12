Eduardo Cabrita substituído por Francisca Van Dunem à frente do MAI

Francisca Van Dunem assume hoje a pasta que era de Eduardo Cabrita no Governo. A demissão do ministro da Administração Interna foi anunciada depois de conhecido o despacho de acusação do Ministério Público sobre o acidente na A6 que matou um trabalhador que fazia obras de reparação na via. António Costa disse esta manhã que é uma escolha natural, mas transitória.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta sexta-feira as propostas do primeiro-ministro para a exoneração do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e para a sua substituição pela ministra da Justiça.

Francisca Van Dunem vai assim acumular as duas pastas após a demissão de Eduarda Cabrita.

A tomada de posse acontece pelas 15h00 na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

