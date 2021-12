Peritos explicam como apuraram velocidade do carro de Eduardo Cabrita

A SIC ouviu os especialistas que fizeram as perícias ao carro onde seguia o ex-ministro da Administração Interna, Eduardo cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador. Explicam como é que conseguiram chegar à velocidade de 163 quilómetros por hora.

“Considero que, na altura do atropelamento, ele já estaria a começar a travar. Temos também o final da travagem, que é o local onde o carro foi imobilizado. A partir dessa distância, consigo calcular, pelo atrito, a velocidade do automóvel”, explica Jorge Martins, do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho.