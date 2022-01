O valor médio do Rt, revela o Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA), é, neste momento, superior a 1 em todas as regiões, com destaque para o Algarve, o arquipélago da Madeira e Lisboa e vale do Tejo. Só o Alentejo regista um valor de 1.

No relatório, que divulga as estimativas da curva epidémica, o INSA estima, esta sexta-feira, que até ao dia 12 deste mês "tenham ocorrido 1.207.529 casos". Um valor acima dos 1.178.893 de contágios que reportou na última atualização no dia 10.

Por regiões, e ao contrário da semana passada, o Rt é superior a 1 em todas, à exceção do Alentejo. Segundo o INSA, o Algarve é a região com o valor de Rt mais alto (1,10), seguindo-se a região autónoma da Madeira (1,09), Lisboa e Vale do Tejo (1,08), a região Norte (1,06), e o Centro e a região autónoma dos Açores ambas com 1,04,

Quanto à taxa de notificação acumulada de 14 dias será "entre 480 a 959.9 por 100 mil habitantes", ou seja, "muito elevada", destaca o INSA.

