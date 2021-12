Congresso do PSD: Paulo Rangel reforça apoio a Rui Rio nas legislativas

Paulo Rangel aponta que o discurso do líder social-democrata distinguiu as políticas opostas do PSD e do PS. No encerramento do 39.º Congresso do PSD, Rangel foi questionado sobre o discurso que apresentaria se estivesse na liderança do partido.

"Seria sempre diferente, mas diria que, naquilo que é essencial, não andaria longe disto".

O candidato derrotado à liderança do PSD, Paulo Rangel ,sublinha a ideia que o partido está unido e que "estamos todos com Rui Rio para irmos a eleições".

