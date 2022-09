Descida do IRC: ministro da Economia foi “enxovalhado” pelo próprio Governo, diz Rangel

Paulo Rangel considera que o ministro da Economia teve uma posição sensata ao defender a descida do IRC. Em entrevista à SIC Notícias, o eurodeputado e vice-presidente do PSD lamenta que Costa Silva tenha sido “enxovalhado e triturado” pelos colegas de Governo.

“Nunca vimos o ministro da Economia ser enxovalhado e triturado pelos seus colegas de Governo. Revela um desnorte, cria a ideia de que o Governo, numa altura crucial e difícil, não está à altura das suas responsabilidades”, critica.

Em causa estão as declarações de Costa Silva na quarta-feira, que considerou que seria benéfica uma descida transversal do IRC , sendo que a redução de cada ponto percentual da taxa tem um impacto na receita de cerca de 100 milhões de euros.