Empresário a quem Miguel Alves entregou dinheiro gaba-se de negócios que nunca fez

O contrato para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço de Caminha assentou, desde o primeiro dia, em mentiras e contradições que ficam agora mais claras com a entrevista ao Expresso do empresário de Ricardo Moutinho.

O empresário diz-se dono de empresas que não existem, empreendedor em projetos que nunca teve. Foi a este homem que o antigo presidente da Câmara de Caminha entregou 300 mil euros.

A convite de Miguel Alves, Ricardo Moutinho esteve na reunião camarária de Caminha, a 21 de setembro de 2020, dia em que foi aprovado o projeto para a construção do CET, o Centro de Exposições Transfronteiriço.

Perante os vereadores, e segundo a ata a que a SIC teve acesso, disse que a empresa interessada no projecto “[A Green Endogenous] tem muitos investimentos na área hoteleira e aeroportos na Turquia, Rússia e todos os países do leste da Europa, totalizando mais de 20 aeroportos”.

Ora a Green Endogenous tinha à data apenas seis meses, nunca havia estado ligada a qualquer projeto, nem grande nem pequeno, como admite agora o próprio, sem pudor, em entrevista ao Expresso.

“Vou até mais longe, esta estrutura foi criada de propósito para apresentar este modelo empresarial às autarquias”.

Ricardo Moutinho admitiu ser dono de uma empresa que não existe e não se coíbe de admitir que é mestre a criar uma cascata de empresas numa estratégia que passa por fugas ao fisco.

Quanto a Miguel Alves, diz que conheceu o então presidente da Câmara de Caminha como meio para o negócio.

Ricardo Moutinho diz que para além de Caminha contactou pelo menos mais de 20 autarquias, propondo o negócio que só Miguel Alves acabaria por aceitar. A ligação ao então presidente da Câmara foi fruto das circunstâncias, mas mantém-se até hoje.

À data da entrevista, Miguel Alves ainda era secretário de Estado Adjunto. Por coincidência, demitiu-se no dia em que foram tornadas públicas as declarações de Ricardo Moutinho.