Manuel Pizarro confirma intenção de fechar maternidades privadas e do setor social

O ministro da Saúde diz que só em janeiro é que se irá saber quantas e quais as maternidades que vão fechar. Manuel Pizarro confirma a notícia avançada pela SIC de que o plano de reestruturação da obstetrícia inclui maternidades privadas.

A maternidade da Cliria, em Aveiro, ou a do Hospital da Trofa, em Vila real, são dois dos blocos de partos privados que estão em risco de fechar. Também algumas das que funcionam em hospitais da misericórdia podem estar incluídas no plano de reestruturação.

Quantas são as maternidades que vão fecham ainda está por decidir. Certo é que o Ministério da Saúde quer uniformizar as regras de funcionamento de maternidades públicas, privadas e do setor social.

Manuel Pizarro confirmava a noticia avançada pela SIC, segundo a qual, o Ministério da Saúde quer encerrar também maternidades privadas e do setor social. A responsabilidade e decisão serão repartidas entre Manuel Pizarro e Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde.

A Fernando Araújo caberá aplicar os critérios e decidir quais as maternidades públicas que vão fechar. Já Manuel Pizarro ficará com a missão de mandar fechar os blocos de partos dos hospitais privados.