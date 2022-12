Presidente do PSD critica António Costa por “postura de arrogância”

Luís Montenegro considera que a postura do primeiro-ministro em relação a Carlos Moedas é injustificável.

“A postura do primeiro-ministro é uma postura de arrogância, de soberba, de deslumbramento que não se justifica nem pelo seu desempenho, nem por aquilo que é a realidade que afeta a vida dos portugueses que estão a passar por imensas dificuldades”

O município de Lisboa foi um dos mais afetados pela chuva forte dos últimos dias e, na quinta-feira, fonte da Câmara Municipal adiantou à SIC que o autarca Carlos Moedas nunca foi contactado pelo primeiro-ministro. António Costa não se ficou e, esta sexta-feira, o autarca da capital quis pôr um ponto final na questão: o que importa agora “é ajudar os lisboetas”.

“O Presidente da Câmara [de Lisboa] respondeu muito bem. O primeiro-ministro tem que se habitar à ideia de respeitar que os lisboetas votaram no projeto do engenheiro Carlos Moedas, do PSD e dos partidos que nos acompanharam nessas eleições”

Na sequência da notícia da SIC, o chefe do Governo foi questionado sobre o porquê de não o ter feito. Na resposta, Costa desvalorizou a questão, mas depois de terminada a conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, em Bruxelas, dirigiu-se à jornalista e deixou a questão: “Posso-lhe perguntar porque é que ele [Moedas] não me contactou a mim quando eu tive a minha casa inundada”.