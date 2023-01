Professores em protesto perante "abordagem mercenária" do Governo

Os professores continuam em greve por todo o país. Esta quinta-feira, verificaram-se protestos em Braga, Coimbra, Portalegre e em várias cidades algarvias.

Braga foi distrito do quarto dia de greve, pois mais de 1.000 professores estiveram em protesto.

"Este Governo tem uma abordagem mercenária à educação, como tem à saúde, como tem à cultura. Se acham que a educação é cara, experimentem o preço da deseducação", dizia uma professora à SIC.

Em Portalegre, quase todos os professores do agrupamento de escolas do Bonfim concentraram-se à porta da escola Mouzinho da Silveira. Exigem sobretudo a recuperação do tempo de serviço congelado, vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalão e mudanças no modelo de recrutamento e colocação de professores.

Sem esperança na nova ronda de negociações com o ministro da Educação, em Coimbra, não foi preciso um sindicato para mobilizar mais uma greve.

Em Faro, professores do agrupamento João de Deus também pararam aos primeiros tempos da manhã.