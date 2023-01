Vórtex: Pinto Moreira terá pedido favores já enquanto deputado

Joaquim Pinto Moreira é suspeito de já enquanto deputado ter pedido favores para aprovar a obra de um familiar do dono de um grupo imobiliário de Espinho. Um mês depois, Pinto Moreira tornou-se presidente da Assembleia-Geral de duas sociedades do mesmo grupo.

No registo de interesses que entregou no Parlamento, Joaquim Pinto Moreira declara abertamente ser presidente da Assembleia-Geral de duas empresas: a Fosforeira Portuguesa SA e A Salgueiro SGPS.

Dedicadas ao setor imobiliário, as duas sociedades são dirigidas pelo empresário Manuel Salgueiro.

Porque é que surgem na Operação Vórtex? Porque é precisamente o impasse numa das obras do genro desse empresário que terão levado o deputado do PSD a reunir-se, em abril do ano passado, com um vereador de Espinho.

O Ministério Público acredita que o encontro serviu para licenciar a obra, mas o projeto foi sucessivamente indeferido, até hoje.

O alegado pedido de Joaquim Pinto Moreira aconteceu, de acordo com a investigação quando o social-democrata já era deputado.

Cerca de um mês depois, a 18 de maio, como está declarado no próprio registo de interesses, tornou-se presidente da Assembleia-Geral das duas empresas de Manuel Salgueiro.

O grupo imobiliário ergueu uma série de projetos em Espinho durante o mandato de Pinto Moreira como presidente da Câmara.

O deputado do PSD ainda não é arguido na Operação Vórtex. Mantém imunidade parlamentar.