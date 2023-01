MP arquiva inquérito ao acidente ferroviário com Alfa em Soure

O Ministério Público arquivou o inquérito ao acidente ferroviário que aconteceu em Soure, em julho de 2020. Justifica que os responsáveis morreram, e que, por isso, não podem ser responsabilizados. O Sindicato dos Maquinistas vai recorrer da decisão e diz que a responsabilidade não pode ser apenas dos dois tripulantes.

O Alfa saiu de Lisboa em direção a Braga a 31 de julho de 2020. Seguia a uma velocidade entre os 160 e os 180 km/h quando, no concelho de Soure, no distrito de Coimbra, embateu num veículo de manutenção da linha.

A bordo do veículo de manutenção, estavam dois trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Foram as únicas vítimas mortais do acidente.

Dois anos e meio após, o Ministério Público confirma a tese do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação a Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que indicava uma interpretação errada dos semáforos pela tripulação do veículo de conservação da cantenária.

O despacho da Procuradoria-Geral da República indica que os dois homens seriam "os autores do facto", mas que, tendo em conta que morreram, "nenhuma responsabilidade criminal lhes poderá ser assacada". O processo foi, por isso, agora arquivado.

A decisão não agradou ao Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) que, na altura do acidente, já havia defendido que a culpa não poderia ser atribuída exclusivamente aos dois trabalhadores. O sindicato anunciou que vai recorrer do despacho de arquivamento.

Em entrevista ao jornal Público, o presidente do SMAQ atribui responsabilidades também à Infraestruturas de Portugal. Alega que se os veículos de manutenção tivessem equipados com sistema de controlo de velocidade, o desfecho poderia ter sido evitado.

Para além das duas mortes, o acidente provocou ainda três feridos graves, 41 feridos ligeiros e resultou na destruição do veículo de conservação da linha e na perda do comboio Alfa Pendular, que ficou totalmente inutilizado.