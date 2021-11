Rio ou Rangel, quem está mais preparado para liderar o PSD?

O vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, acredita que Rui Rio está melhor preparado para ser primeiro-ministro do que Paulo Rangel.

No Expresso da Meia-Noite, o comentador SIC José Eduardo Martins, disse acreditar que o eurodeputado vai ganhar e criticou o atual líder por fazer uma fraca oposição ao Governo.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se no sábado e serão disputadas entre Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.

