No dia em que saem à rua várias manifestações pelo direito à habitação, olhamos para as dificuldades no acesso ao mercado imobiliário. A crise na habitação afeta a classe média, que enfrenta a subida das taxas de juro, mas também os jovens que são obrigados a partilhar casa por causa das rendas elevadas.

