Racismo das autoridades nas redes sociais: "Foi decisão do ministro da Administração Interna não falar"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, diz que a divulgação de mensagens racistas e xenófobas exige uma "atitude de grande lucidez" e abriu um inquérito para apurar os factos.

O jornalista Pedro Coelho, que pertence ao consórcio de jornalistas que avançou com esta investigação, disse que o ministro teve a oportunidade de se pronunciar ainda antes da reportagem ter sido emitida.

"Foi decisão do ministro da Administração Interna não falar", disse Pedro Coelho, sublinhando que a reação do ministro foi a mais "dura".

O jornalista Pedro Coelho vai mais longe e entende que a reação do ministro da Administração Interna é a que parece “querer causar moça no estado das coisas”. Lembra ainda que, a abordagem do diretor nacional da PSP e do comando geral da GNR foi muito distante da realidade revelada na reportagem.