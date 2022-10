Tratamento do cancro da mama: faltam recursos técnicos e humanos

Os profissionais de saúde estão preocupados com a falta de recursos humanos e os tempos de espera prolongados no tratamento do cancro da mama.

São as conclusões de um estudo do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, que mostra que este tipo de problemas se agravou com a pandemia de covid-19.

"Nós já trabalhávamos no limite antes da pandemia (…) Com a situação da pandemia que houve atrasos de diagnostica, neste momento o número de doentes aumentou significativamente", diz Luís Costa, coordenador científico do estudo.

Por ano, são diagnosticados cerca de 6.000 novos casos de cancro da mama, em Portugal. Cerca de 1.500 mulheres morrem durante a luta contra a doença.

O inquérito realizado apenas a mulheres com a doença confirma que o cancro da mama tem um impacto psicológico.

Mais de metade das mulheres revelaram cansaço, irritabilidade, dificuldade de memória e em dormir; fatores que condicionam a vida social