Sporting negoceia empréstimo de Nuno Mendes ao PSG

Nuno Mendes pode estar a caminho do Paris Saint Germain (PSG). O Sporting está a negociar o empréstimo com uma opção de compra por 40 milhões de euros. Os leões podem receber, para já, sete milhões e o avançado Pablo Sarabia.

O último dia do mercado de transferências trouxe muitas movimentações. Em Portugal, a que mais se destacou foi o Sporting: Nuno Mendes pode estar a caminho do PSG que paga sete milhões de euros pelo empréstimo de um ano, com a opção de compra de 40 milhões.

Se cumprir os objetivos propostos, Nuno Mendes pode render ao Sporting mais de 50 milhões de euros.

Este negócio pode incluir ainda a cedência de Pablo Sarabia. O espanhol é avançado e pode estar a caminho de Alvalade por um ano, com o PSG a pagar o salário a 100%.

Este pode vir a ser o maior negócio realizado no último dia do mercado de transferências. Um dia que foi atarefado para a direção de Frederico Varandas, que conseguiu ainda empresatar Sporar ao Middlesbrough e Joelson Fernandes ao Basileia.

► Valentino Lazaro chega ao Benfica

Também na Luz houve movimentações. A grande novidade é a chegada de Valentino Lazaro, que vem emprestado do Inter de Milão e confirma um negócio que já vinha sendo dado como provável há um mês.

O Benfica chegou ainda a acordo como Samaris para a rescisão do contrato que passa, assim, a ser um jogador livre. Chiquinho foi emprestado ao Sporting de Braga.

► FC Porto só regista saídas

No FC Porto também se mexeu no mercado, mas só houve saídas. Diogo Leite foi emprestado ao Sporting de Braga com uma opção de compra de 12 milhões de euros. Romário Baró também foi emprestado, mas ao Estoril.