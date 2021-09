Mundial 2022. Fernando Santos faz alterações no 11 de Portugal contra o Qatar

A seleção nacional vai jogar, este sábado, contra o Qatar, o país organizador do Mundial 2022. Fernando Santos, que não conta com a presença de Cristiano Ronaldo, fez algumas alterações ao 11 inicial.

Uma das novidades é a presença de Otávio. O jogador que se naturalizou português estreia-se com a camisola da seleção das Quinas.

Conheça o 11:

Anthony Lopes

Nélson Semedo

Domingos Duarte

Danilo

Nuno Mendes

Rubén Neves

João Moutinho

João Mário

Otávio

André Silva

Gonçalo Guedes

O jogo particular entre as duas equipas acontece no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria, pelas 17h45.