Protestos contra o aumento de combustíveis reuniram centenas de pessoas em Lisboa e no Porto

O preço dos combustíveis vai continuar a subir na próxima semana. A gasolina não deverá sofrer alterações, mas o gasóleo deve aumentar meio cêntimo por litro. Na quinta-feira, centenas de pessoas protestaram em Lisboa e no Porto contra os sucessivos aumentos.

Os manifestantes queixam-se dos quase 40 aumentos na subida do preço dos combustíveis só este ano. Em protesto, cerca de duas centenas de manifestantes marcharam em Lisboa, do Marquês de Pombal ao Rossio. No Porto, dezenas de pessoas caminharam entre a Avenida dos Aliados e a Areosa.

Na semana passada, o Governo baixou o imposto sobre os combustíveis, o que, na prática, resultou numa descida de um cêntimo no gasóleo e dois na gasolina. Descidas que acabaram por ser anuladas com a subida, na semana seguinte, do preço dos combustíveis.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro afirmou que o Governo iria apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis.

No início da pandemia, em abril do ano passado, o barril de petróleo chegou a mínimos de 21 dólares. A partir daí foi sempre subindo, mas a um ritmo lento, à medida que o mundo se recompunha do efeito dos sucessivos confinamentos.

Começou a acelerar com a abertura das economias e na sexta-feira já ultrapassava os 84 dólares.

Este mês, Portugal tinha a sétima gasolina mais cara da União Europeia. No gasóleo, num mês, Portugal passou de sexto para nono lugar.

