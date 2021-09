Líder do CDS diz que primeiro-ministro "deve facilitar a vida aos empresários" 

O líder do CDS diz que o primeiro-ministro deve facilitar a vida dos empresários e a não dar lições.

Francisco Rodrigues dos Santos aconselhou ainda António Costa a não ser um "papão dos empresários", como tentou fazer no caso do encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos.

"O senhor primeiro-ministro referia-se, em maio, ao encerramento da refinaria de Matosinhos como um grande exemplo da aposta nos desafios ambientais e hoje vem, qual papão dos empresários, dizer que é preciso dar uma lição exemplar à Galp", afirmou o líder partidário.

O presidente do CDS-PP falava no decurso de uma arruada em Santana, concelho no norte da ilha da Madeira, o único dos onze que compõem a região autónoma que é governado pelo CDS-PP.

Francisco Rodrigues dos Santos termina esta segunda-feira uma deslocação de dois dias à Madeira, no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de 26 de setembro, tendo visitado os três concelhos onde o CDS-PP concorre com listas próprias: Calheta, Câmara de Lobos e Santana. Nos restantes, o partido avança em coligação com o PSD, a exemplo do Governo Regional.

