Repatriados de Wuhan voltam à normalidade 14 dias após isolamento voluntário

Os 20 repatriados de Wuhan que estavam em quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, por causa do coronavírus, tiveram alta este sábado.

Os 18 portugueses e duas brasileiras estão de volta à vida normal e sem restrições, depois de estarem em isolamento voluntário durante 14 dias.

À saída do hospital, a jogadora de futebol brasileira Milene Fernandes mostrou-se grata pelo trabalho dos profissionais de saúde e admitiu estar "muito contente" por poder sair.

O grupo foi retirado de Wuhan, a cidade chinesa onde foi detetado o surto de coronavírus, no final do ano passado. Desde então, o vírus já fez 1.527 mortos e quase 70 mil infetados.

A maior parte das vítimas mortais foi registada na China, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão e outra em França, naquela que é a primeira morte por coronavírus na Europa.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.