Cristas informa que resultado ao teste de Covid-19 foi negativo

Nas redes sociais, Assunção Cristas fez saber que "foi negativo o teste efetuado ao novo Coronavírus". Apesar de não ter sintomas, a ex-líder do CDS informou, ao início da tarde, que vai "continuar em casa até perfazer as duas semanas do período crítico. Assim farei, com serenidade."

Cristas tinha entrado em isolamento na quinta-feira de manhã, depois de ter sabido que contactou com uma pessoa que se revelou estar infetada com o novo coronavírus. Estava então numa reunião da Câmara Municipal de Lisboa, de que é vereadora, e disse que iria de imediato entrar em isolamento e fazer o teste à Covid-19.

