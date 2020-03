Em apenas um dia morreram 175 infetados com coronavírus em Itália

O número de mortes em Itália devido ao novo coronavírus atingiu este sábado 1.441, o que representa um aumento de 175 nas últimas 24 horas, segundo o último balanço divulgado pelo chefe da Proteção Civil do país, Angelo Borrelli.

Há 17.750 pessoas infetadas, mais 2.795 face aos dados divulgados na sexta-feira.

De acordo com os dados, há 1.966 pessoas curadas, ou seja, mais 527 do que no boletim anterior.

O número total de infeções desde a deteção do surto no final de fevereiro é de 21.157 em Itália, contando doentes, mortos e curados.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

