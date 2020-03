Primeiro teste à Covid-19 realizado a Angela Merkel deu negativo

Um primeiro teste ao novo coronavírus realizado à chanceler alemã, Angela Merkel, deu negativo, anunciou hoje o seu porta-voz, Steffen Seibert que acrescentou ainda que a chanceler alemã vai repetir as análises.

Merkel está desde ontem em quarentena, depois de ter estado em contacto com um médico infetado com o coronavírus.

A Alemanha regista cerca de 22.672 infetados pelo novo coronavírus e 86 mortes, segundo um balanço anunciado hoje pelo Instituto Robert Koch, a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

O número de mortes associado à covid-19 subiu para as 23 e os casos de infeção são 2060, mais 460 que no domingo, segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado ao final da manhã.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

