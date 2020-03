O primeiro debate quinzenal em pleno estado de emergência

O Bloco de Esquerda abre esta terça-feira na Assembleia da República o primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa, após a declaração do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19.

Após a abertura, pelo BE, a ordem das questões colocadas ao chefe do executivo prossegue por ordem decrescente de representação parlamentar: PS, PSD, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, CH e IL.

A conferência de líderes parlamentares decidiu na segunda-feira que o debate quinzenal de terça-feira será feito apenas com quórum de funcionamento (um quinto dos deputados, 46), e que o plenário voltará a reunir-se em 1 de abril, podendo renovar o estado de emergência.

Veja abaixo o debate em direto:

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 30 mortes e 2.362 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 23 para 30 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.060 para 2.362, mais em 302 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 14,6% em relação aos dados de ontem.

Há um total de 203 doentes internados, 48 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

MAIS 514 MORTES EM ESPANHA NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Em apenas 24 horas, morreram 514 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha - uma subida de 24% em relação aos dados de segunda-feira - e surgiram mais 4.537 novos casos, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 39.673 casos de Covid-19, dos quais 2.694 morreram.

Nesta altura, há 2.636 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e quase 3.800 casos recuperados.

Portugal não vai suportar custos de repatriamento dos passageiros de cruzeiro

A operação de repatriamento dos passageiros do navio de cruzeiro atracado, desde domingo, em Lisboa, começou esta terça-feira. No navio estão representadas 38 nacionalidades, mas a maioria é proveniente da União Europeia, do Reino Unido, do Brasil e da Austrália.

O ministro da Administração Interna já esclareceu que Portugal não terá de suportar os custos desta operação.

