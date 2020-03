Sobe para 30 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, mais de 2.300 casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 30 mortes e 2.362 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 23 para 30 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.060 para 2.362, mais em 302 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 14,6% em relação aos dados de ontem.

Há um total de 203 doentes internados, 48 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta terça-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 15.474 casos suspeitos, dos quais 1.783 aguardam os resultados das análises e 11.329 testes que deram negativo.

Há 22 casos recuperados a registar.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.130 casos e 9 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 852 casos e 8 óbitos. A região Centro regista 293 casos e 11 mortes, o Algarve 46 casos e um morto, o Alentejo seis casos, os Açores 12 casos e um morto - a primeira morte registada no arquipélago - e a Madeira 11 casos.

Pela primeira vez, a DGS revelou, no Relatório de Situação, a lista de concelhos afetados pela pandemia. Lisboa é a cidade com mais casos, num total de 175. Seguem-se Porto (126), Maia (104), Vila Nova de Gaia (68) e Valongo (65).

Consulte aqui a lista completa de concelhos afetados.

Mais 514 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

Em apenas 24 horas, morreram 514 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha - uma subida de 24% em relação aos dados de segunda-feira - e surgiram mais 4.537 novos casos, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 39.673 casos de Covid-19, dos quais 2.694 morreram.

Nesta altura, há 2.636 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e quase 3.800 casos recuperados.

Sergio Perez

PASSAGEIROS DE CRUZEIRO ATRACADO EM LISBOA COMEÇAM A SER REPATRIADOS

Os passageiros do cruzeiro que está atracado em Lisboa começaram a ser repatriados esta terça-feira.

Segundo o Ministério da Administração Interna, ao longo do dia vão realizar-se quatro voos: dois para a Alemanha, um para o Brasil e um para o Reino Unido.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no Porto de Lisboa com 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália, a bordo.

Na segunda-feira, 27 passageiros portugueses desembarcaram - 21 portugueses e sete com autorização de residência em Portugal. Um deles testou positivo para o novo coronavírus.

JOSE SENA GOULAO

Veja também: