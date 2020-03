Covid-19: Saiba em que situações deve usar máscara

As máscaras devem apenas ser utilizadas nos espaços de saúde, pelos profissionais de sáude, ou pelos doentes infetados com a Covid-19. Quem o diz é o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, que insiste que só devem ser utilizadas nestas circunstâncias.

Numa entrevista à SIC, referiu ainda que as autoridades devem ser mais liberais na valorização de sintomas, e não ter apenas em conta a febre, a tosse e a falta de ar. O médico garantiu, esta quinta-feira, que é necessário valorizar as dores de cabeça, dores musculares e dores de garganta.

