As previsões são muito instáveis, apontou esta quinta-feira o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, quando questionado sobre o tempo que demorará a combater a pandemia de Covid-19. No Primeiro Jornal, da SIC, explicou ainda que não é possível fazer previões para mais de uma ou duas semanas.

