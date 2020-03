Pela primeira vez, uma reportagem mostra a realidade dos hospitais portugueses no combate ao novo coronavírus. Uma equipa da SIC esteve no Hospital de Santo António, no Porto, e revela-lhe o impacto que ali está a ter a pandemia, através de imagens inéditas da unidade de cuidados intensivos onde os médicos tudo fazem para salvar vidas. Vivem-se tempos de muito esforço no hospital, que está na linha da frente de combate ao novo coronavírus.

