Um olhar sobre três países europeus. O coronavírus no Reino Unido, França e Alemanha

Há menos de 20 dias sob confinamento obrigatório, depois do recuo do Governo britânico quanto à estratégia de criar imunidade de grupo, o sistema de saúde do Reino Unido ainda está a conseguir gerir o afluxo de doentes.

Já em França, há milhares de profissionais de saúde infetados. Muitos franceses não se têm coibido de sair de casa nas horas não proibidas, antes das 10 da manhã e depois das 19, desafiando o poder de contágio deste novo vírus.

Na Alemanha, que regista um número de mortes seis vezes inferior ao país vizinho, as apertadas medidas de distanciamento social obrigam a soluções alterantivas como uma missa drive-in em Dusseldorf, que juntou centenas de fieis confinados aos automóveis.