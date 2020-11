Governo admite realização de feiras e mercados

Ao que a SIC apurou, o Governo admite a realização de feiras e mercados de levante nos concelhos de maior risco, desde que autorizados pelas autarquias e caso se verifiquem as condições de segurança e o cumprimento das normas da DGS.

No sábado, o comunicado do Conselho de Ministros determinava a proibição da realização destes eventos nos 121 concelhos de maior risco.

"(...) determina-se a proibição da realização de feiras e mercados de levante, sendo permitidas as cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da Direção Geral da Saúde", pode ler-se no comunicado.