Mais 79 mortes e 4.935 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 79 mortes e 4,935 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.803 pessoas dos 312.533 casos de infeção confirmados. Foram considerados recuperados mais 5.020 doentes, totalizando agora 234.038.

Há menos 35 doentes internados em enfermaria, totalizando 3.295. Nas Unidades de Cuidados Intensivos foi internado mais um doente nas últimas 24 horas, totalizando 526.

O Parlamento debate e vota hoje o projeto de decreto do Presidente da República que prevê o prolongamento do estado de emergência em Portugal até 7 de janeiro para permitir medidas de contenção da covid-19.

O decreto tem aprovação assegurada com os votos de PS e PSD, que juntos somam mais de dois terços dos deputados.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou na quinta-feira à noite para a Assembleia da República o projeto de decreto que renova o estado de emergência de 9 a 23 de dezembro, mas anunciou já nova renovação até 7 de janeiro de 2021.

A circulação entre concelhos no território continental está proibida entre as 23:00 desta sexta-feira e as 23:59 de terça-feira, com 10 exceções à medida prevista no estado de emergência.

Esta proibição já tinha sido aplicada na semana passada, entre sexta-feira, dia 27 de novembro, e a madrugada de quarta-feira, 2 de dezembro.

O Governo apresentou esta quinta-feira o plano nacional de vacinação contra a covid-19.

O Executivo estima que o montante global gasto nas vacinas contra a Covid-19 pode chegar aos 200 milhões de euros em Portugal. Em relação às doses, podem ser necessárias mais de 22 milhões.

Mais de 1,5 milhões de mortos e 64,7 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.500.038 mortos resultantes de mais de 64,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos, México e Itália

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população seguida pelo Peru, Espanha e Itália .

Links úteis