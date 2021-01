"Por favor, ajudem-nos todos!". O apelo da ministra da Saúde

Intervindo no encerramento do debate com o primeiro-ministro sobre política geral, na Assembleia da República, a ministra da Saúde alertou que os próximos dias serão “duríssimos” e que será precisa a ajuda de todos para os ultrapassar.

Marta Temido admite que o país vive “tempos demasiado graves” no combate à pandemia da covid-19, mostrando-se “muitíssimo preocupada” com os números diários de infetados e mortos que têm sido registados.

"Paremos de enganar os portugueses"

O pedido da ministra seguiu-se a uma intervenção da Iniciativa Liberal, que relembrou que o hospital de Miranda do Corvo está “prontinho a estrear”. Em resposta, Marta Temido criticou perder tempo com “questões que não têm correspondência com a realidade”.