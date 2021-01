Número de casos de covid-19 em faixas etárias mais jovens dispara 

Nos cuidados intensivos estão mais de 600 portugueses internados e cerca de 30% têm menos de 60 anos. Quanto ao número de casos positivos de covid-19, cada vez mais os jovens são uma faixa etária com grande incidência.

As previsões indicam que no final do próximo mês, o número de mortes provocadas pela

covid-19 seja superior aos 7.000. O número de internamentos é cada vez maior em enfermaria e também em unidades de cuidados intensivos.

