Covid-19. Cabeleireiros e esteticistas protestam pela reabertura imediata dos estabelecimentos

O setor dos cabeleireiros e estética manifesta-se esta terça-feira à frente da Assembleia da República, em Lisboa, e também na cidade de Coimbra. Os profissionais desta área exigem mais apoios e a reabertura imediata dos estabelecimentos.

Bruna Rubim abriu um centro de estética em Oeiras há pouco mais de um ano, semanas antes da pandemia ter chegado a Portugal. Desde então, o sonho de ter um espaço próprio tornou-se num “pesadelo”.

As ajudas tardam a chegar e a esteticista garante que não é a única com dificuldades em aceder aos apoios. Foi por isso que decidiu convocar uma manifestação.

Mesmo não estando associada a nenhuma das manifestações marcadas, a Associação Nacional de Cabeleireiros defende que os apoios do Governo são limitados e que o setor não devia ter sido obrigado a encerrar novamente.

Depois do primeiro confinamento, 20% dos cabeleireiros em Portugal fecharam as portas definitivamente. A situação pode, agora, ser ainda pior do que a registada no ano passado.