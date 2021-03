Portugal com mais 28 mortes e 830 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 28 mortes e 830 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.458 mortes e 807.456 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 63.945 casos, menos 852 em relação ao dia anterior.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 1.708 doentes, menos 119 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 399 doentes, menos 16 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 31.041 contactos, menos 2.450 relativamente ao dia anterior.

Os dados desta quinta-feira revelam ainda que mais 1.654 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 727.053 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 32 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que Portugal pode voltar a enfrentar uma nova vaga da pandemia de covid-19 nos próximos meses, mesmo com a atual campanha de vacinação em curso.

"Uma nova escalada do vírus está em cima da mesa, mesmo com a vacina". "O vírus sofre mutações. Não estamos livres disso, apesar da vacina. E não sabemos quanto tempo vai durar a imunidade, se vai proteger contra novas variantes ou como vai funcionar a imunidade natural".

A Organização Mundial de Saúde alertou hoje para o aumento de novos casos de contágio pelo SARS-CoV-2 na última semana na Europa, indicando que se interrompeu um ciclo de descida que durava há seis semanas.

O diretor regional para a região europeia da OMS, Hans Kluge, afirmou que terminou assim "um promissor declínio ao longo de seis semanas", sobretudo por causa do aumento de casos na Europa central e de Leste, que fizeram com que na última semana houvesse mais de um milhão de novas infeções na região.

"Precisamos de voltar ao básico e suprimir o vírus em todo o lado", defendeu, salientando que é necessária "vigilância aumentada" para as novas variantes: a que foi detetada no Reino Unido circula em 43 dos 53 países da região, a que foi detetada na África do Sul em 26 e a que foi primeiro descoberta no Brasil em 15.