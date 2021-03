Thierry Breton não tem dúvidas de que os britânicos dependem do bloco europeu no que toca à vacinação

O Reino Unido já recebeu mais de 20 milhões de doses da União Europeia.

Numa entrevista exclusiva à SIC e ao Expresso, o comissário do mercado interno não tem dúvidas de que no que toca à vacinação, os britânicos dependem do bloco europeu.

Thierry Breton encontra-se esta sexta-feira com o primeiro-ministro, António Costa.