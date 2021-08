Covid-19. Reino Unido monta posto de vacinação em festival de música

A vacinação dos jovens é um dos principais objetivos do Reino Unido. E, para isso, as autoridades decidiram montar um posto de vacinação num festival de música. Por outro lado, em França, milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra o passe sanitário, este sábado. As manifestações acabaram em violência.

A tensão aumentou com a chegada do principal cortejo de manifestantes à Praça da República, em Paris. Os protestos juntaram quase 15 mil pessoas na capital francesa, num total de mais de 200 mil por todo o país. Foi o terceiro fim de semana de manifestações contra a medida implementada pelo Governo francês.

Com os mesmos argumentos, juntaram dezenas de pessoas em Tel Aviv, a capital de Israel. Protestam contra a hipótese levantada pelo Governo israelita de virem a sofrer consequências por não tomarem a vacina contra a covid-19.

Na Austrália, os militares patrulham a maior cidade do país para evitar manifestações – como a que acontece na semana passada. O levantamento das restrições também está dependente do avanço da vacinação no país.

O Reino Unido, o Ministério da Saúde montou postos de vacinação em galerias de arte, centros comerciais e até num festival de musica ao vivo, em Londres. O objetivo é acelerar o ritmo entre os mais jovens.

Nos Estados Unidos, onde todas as táticas possíveis foram usadas para levar os cidadãos aos centros de vacinação, o presidente não afasta a hipótese de novas restrições. O país assiste a um novo aumento de casos devido à disseminação da variante Delta.

É a mesma variante que ameaça a estratégia da China no controlo da pandemia. Nas ultimas horas, o país anunciou ter detetado 75 novos casos. As autoridades já pediram aos residentes de 29 províncias para não fazerem viagens desnecessárias.