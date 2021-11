Covid-19: DGS analisa cenários face ao aumento de casos

Na véspera da Reunião do Infarmed, a DGS diz que está a equacionar os cenários e "nenhuma hipótese foi posta de parte". O sudiretor Geral da Saúde, Rui Portugal, não esquece as preocupações no que toca a transmissibilidade da covid-19, como é o caso dos espaços fechados, que "terão uma especial atenção".

O primeiro-ministro também está preocupado com o aumento de casos covid-19 e afirma que não antevê a necessidade de um novo estado de emergência, mas não recusou a ideia de avançar com novas restrições para conter o contágio.

