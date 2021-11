DGS espera a rápida aprovação das novas vacinas que bloqueiam o coronavírus

As vacinas de segunda geração que permitem bloquear a transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2 responsável pela doença covid-19 devem já chegar no próximo ano. O subdiretor-geral da Saúde acredita que chegarão o quanto antes, após passarem pelo aval dos reguladores.



Rui Portugal confia na celeridade da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Em entrevista ao Diário de Notícias, o imunologista e professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra Manuel Santos Rosa diz que estas novas vacinas já estão em fase avançada de desenvolvimento nos Estados Unidos mas também na Europa, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido.

Novas vacinas à base de micro-espículas que funcionam como uma espécie de selo adesivo e que já terão capacidade de bloquear a transmissão da doença serão ainda eficazes no reforço da imunidade celular.

SAIBA MAIS

► ESPECIAL CORONAVÍRUS