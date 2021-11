O Governo vai avançar na próxima semana com medidas para conter o aumento de casos de covid-19 antes do Natal. Portugal já está na quinta vaga da pandemia e é expectável que o número de casos aumente, assim como o de internamentos e até de mortes.

Depois de ouvir os peritos, ficou claro que a vacinação é essencial. Para já, as propostas dos especialistas passam por medidas mais preventivas como o reforço da testagem, o uso de máscara ou o teletrabalho. No quadro das medidas, os peritos desaconselham também eventos em que não seja possível garantir regras de distanciamento e circulação.

Vacinar as crianças entre os 5 e 11 anos começa a ser encarado como uma possibilidade. Há mais de um mês que Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a avaliar a administração da vacina da Pfizer em crianças dos 5 aos 11 anos. As conclusões devem ser anunciadas na próxima quarta-feira.

Em Portugal, é essa a faixa etária que tem apresentado maior incidência. Por isso, há quem defenda uma vacinação prioritária. Os efeitos que a infeção pode deixar a longo prazo no corpo ainda não estão claros, mas Henrique Barros garante que a doença também podem afetar as crianças.

Da conjugação de propostas sairão as decisões, que serão apresentadas na próxima semana, depois do primeiro-ministro receber os partidos políticos.

