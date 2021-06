Pelo segundo dia consecutivo, Fernando Santos contou com todos no relvado da Cidade do Futebol. Os 26 convocados prepararam o duelo com Israel. Será o último jogo de Portugal antes da competição a sério no Euro 2020.

Se perderem com Israel, a equipa não vai ficar afetada, garante Fernando Santos: "Em 2016 perdemos com a Bulgária e fomos campeões da Europa".

O particular está marcado para as 19:45, desta quarta-feira, no estádio José Alvalade.

