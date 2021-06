Rúben Dias: "Levo um bocadinho de cada pessoa que me marcou para dentro de campo"

No grupo dos 26 eleitos por Fernando Santos para o Euro2020 há um que é o melhor jogador da Premier League.

Rúben Dias diz que esta Seleção é uma equipa de vencedores e chega ao Euro com muitos jogadores campeões, o que é motivador, mas que todos têm os pés bem assentes no chão, porque só com trabalho se consegue vencer na vida.

O defesa central revela ainda, em entrevista exclusiva à SIC, que leva sempre "um bocadinho de cada pessoa que [o] marcou para dentro de campo".

