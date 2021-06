Euro 2020. Guia do adepto por Roma, a cidade que recebe o jogo inaugural

Faltam dois dias para o arranque do Euro 2020. O jogo inaugural entra a Turquia e a Itália realiza-se em Roma.

A SIC mostra-lhe agora como é que a cidade se está a preparar para este Europeu, pelas mãos da correspondente da SIC em Itália, Cláudia Garcia.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho. Vai ser disputado em 11 cidades de 11 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma, com o embate entre Itália e Turquia, e a fase final no Estádio de Wembley, em Londres, onde vão ser disputadas as meias-finais e a final.

