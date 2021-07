Campeões da Europa. Festejos encheram as praças em Itália

Em plena pandemia de covid-19, milhares de italianos celebraram a vitória no Campeonato da Europa, nas ruas de Itália.

Esta tarde, os novos campeões da Europa vão ser recebidos pelas mais altas figuras do Estado.

"Terrível e devastador": a reação da OMS aos festejos da final do Euro

"Terrível e devastador" foram as palavras usadas por uma das mais conceituadas epidemiologistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para descrever os festejos da final do UEFA Euro 2020, que ignoraram por completo as regras de controlo da pandemia.

O cenário repetiu-se em Londres e em Roma, antes e depois do jogo que terminou com a vitória de Itália. Nas capitais de dois dos países mais atingidos pela pandemia, as celebrações foram feitas sem quaisquer cuidados e motivaram uma reação da líder técnica de resposta à covid-19 na OMS, Maria Van Kerkhove.